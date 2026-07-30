Выручка "Почты России" по РСБУ в I полугодии выросла на 2,8% до 108,2 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" по РСБУ в I полугодии составила 108,2 млрд рублей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании.

Согласно бухотчетности компании, доходы от услуг почтовой связи составили 77,1 млрд рублей (рост на 4,1%), от торговой деятельности - 11,5 млрд рублей (снижение на 3,6%), от денежного посредничества - 3,8 млрд рублей (снижение на 8%), от прочей деятельности - 15,8 млрд рублей (рост на 4,4%).

Как говорится в сообщении компании, коммерческие направления показали рост на 8% (+1,1 млрд рублей), из них выручка от грузоперевозок увеличилась на 31% год к году, а от услуг фулфилмента и прочих складских логистических услуг - на 60%.

Скорректированный показатель EBITDA (без учета эффекта от полученных дивидендов от дочерних компаний, которые учитываются в отдельной отчетности АО "Почта России" по РСБУ) вырос на 10,3 млрд рублей и достиг положительного значения в 3,5 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 8 млрд рублей против убытка в размере 0,7 млрд рублей за шесть месяцев 2025 года.

В I полугодии компания сократила чистый убыток на 9,1% - до 9,5 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 5,4% - до 100,2 млрд рублей. Компания указывает, что операционные расходы за I полугодие снизились на 4% (на 4,4 млрд рублей) год к году благодаря реализуемой с 2023 года программе повышения операционной эффективности.

Компания отмечает рост цифровизации: более 53% услуг "Почты России" доступно на диджитал-витринах, к концу I полугодия 2026 года более 54% писем отправлялось через электронную почтовую систему. "Всё более востребованными становятся цифровые сервисы в целом, в том числе доставка корреспонденции в электронном и гибридном формате - за отчётный период они принесли "Почте" 14,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С начала года более 20 тыс. новых представителей малого и среднего бизнеса начали активно пользоваться услугами компании - это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Мы планомерно и устойчиво улучшаем финансовый результат компании благодаря ускоренному развитию современных коммерческих направлений, за счет которых фактически субсидируются социальные услуги "Почты России". Нашими приоритетами сегодня остаются повышение заработных плат сотрудников, модернизация почтовой инфраструктуры, развитие актуальных сервисов, отвечающих запросу клиентов, а также обеспечение лидерства компании на рынке коммерческой логистики", - прокомментировал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, слова которого приведены в сообщении.