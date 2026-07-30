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Банки РФ в I полугодии увеличили выдачу ипотечных кредитов на 48% до 2,2 трлн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-июне 2026 года предоставили физлицам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 2 трлн 215,5 млрд рублей, что на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 трлн 497,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490,7 тыс.

Банки в июне предоставили 101,3 тыс. кредитов на 482,7 млрд рублей (максимальные значения в первом полугодии 2026 года), что больше, чем в мае количеству на 34,9%, а по объему - на 47,1%.

В годовом сравнении предоставление ИЖК увеличилось в июне по количеству на 47,5%, по объему - на 56,2%.

Как сообщается в обзоре, опубликованном на сайте ЦБ РФ, в связи с ожиданиями возможных изменений условий льготной программы "Семейная ипотека" выдачи ИЖК по программам господдержки в июне увеличились в 1,8 раза - до 320,5 млрд рублей, составив около 66% общего объема выданных ИЖК со 179,8 млрд рублей, или 56,8% общего объема месяцем ранее.

В то же время выдача ИЖК на рыночных условиях увеличилась на 9,3% до 162,2 млрд рублей со148,4 млрд рублей.

На балансе банков задолженность по ИЖК (с учетом приобретенных прав требований) на 1 июля составила 22,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,8% (+0,2% м/м на 1 июня). В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ИЖК повысился до 9,7% с 9,3% (на уровне 9,7% он оставался с 1 марта до 1 мая).

Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) составила 24,5 трлн рублей (+0,8% м/м и +10,8% г/г).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в июне снизилась до 8,95% с 10,18% в мае из-за уменьшения доли выдачи ИЖК на рыночных условиях (до 33,6% с 45,2% в мае). Средневзвешенная ставка по ИЖК на рыночных условиях почти не изменилась и составила 17,8% после 17,7% в мае.

Процентная ставка по ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) снизилась до 6,9% (-0,5 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК снизилась по сравнению с маем до 11,1% с 12,5%.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в июне 2026 г.:

Показатель М/МГ/Г
Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.482,747,1%56,2%
Количество предоставленных кредитов за месяц, тыс. шт.101,334,9%47,5%
Задолженность по предоставленным кредитам с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования на начало след. месяца, млрд руб.22 389,50,8%9,7%
Средний размер кредита за месяц, млн руб.4,7649,0%5,9%
Средневзвешенный срок за месяц, мес.299,15,3%-2,9%
С НАЧАЛА ГОДА
Объем предоставленных кредитов, млрд руб.2 215,5 47,9%
Количество предоставленных кредитов, тыс.490,7 44,4%

В июне 2026 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург - как по выдачам, так и по задолженности.

При этом среди заемщиков всех регионов, входящих в топ-10 на рынке ИЖК, наблюдался существенный прирост выдач ИЖК за месяц, наибольший прирост пришелся на кредитование заемщиков из Республики Башкортостан (+72,6% за месяц).

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