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Рынок акций в четверг просел ниже 2210п по индексу МосБиржи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после дневных попыток продолжить восстановление завершил день распродажами из-за вновь просевшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $90 за баррель после роста днем выше $93), игроки также предпочли зафиксировать прибыль после роста рынка на данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и локального ослабления санкционных рисков. Индекс МосБиржи опустился ниже 2210 пунктов после локального роста утром выше 2280 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2209,84 пункта (-1,2%), индекс РТС - 871,74 пункта (-1,8%). Из индексных акций лидировали в снижении бумаги "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "НЛМК" (-3,2%), Совкомбанка (-3,1%), "Роснефти" (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составил 79,8573 руб. (+50,03 копейки).

Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в I полугодии 2026 года снизилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 20,504 млрд рублей (44,915 млрд рублей годом ранее), говорится в консолидированной отчетности компании. Во II квартале чистая прибыль оказалась на 33% ниже по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 15,592 млрд рублей.

Также подешевели в четверг акции "Северстали" (-2,4%), "Яндекса" (-2,3%), МКПАО "Озон" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "ММК" (-1,5%), "Полюса" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,1%), "ИКС 5" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ВК" (-0,3%).

Ozon по итогам II квартала 2026 года нарастил оборот (GMV) с учетом услуг на 37% до 1,3 трлн рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы в отчетном периоде достигла 57,9 млрд рублей, увеличившись год к году на 48%. Результаты Ozon оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики ожидали GMV на уровне 1,24 трлн рублей, скорректированную EBITDA в размере 53 млрд рублей. Выручка Ozon выросла на 47% (до 334,2 млрд рублей), чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 июля составила 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля (также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля). Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее).

Из данных за 27 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,13% на 27 июля с 6,27% на 20 июля, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

По мнению президента США Дональда Трампа, Палате представителей не стоит возвращаться с летних каникул с целью изучить законопроект о санкциях против России. Также Трамп отметил, что хотел бы введения пошлин в рамках ограничительных мер как в связи с РФ, так и в связи с Ираном.

Законопроект о санкциях против РФ прошел второе процедурное голосование в Сенате США, набрав необходимое количество голосов для перехода к этапу непосредственного рассмотрения. Американские СМИ отмечают, что сенаторы планировали завершить утверждение документа до начинающихся у них 10 августа летних каникул. Затем законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей. В настоящее время она уже находится на каникулах и возобновит работу в сентябре.

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