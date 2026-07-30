Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в I полугодии составила 256 млрд руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Газпром нефть" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2026 года составила 255,788 млрд руб. после 228 млрд руб. годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Дивидендная политика "Газпром нефти" основывается на отчетности по международным стандартам. Она предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также прочие корректировки по решению совета директоров. Предусматривается возможность выплаты промежуточных дивидендов за шесть месяцев.