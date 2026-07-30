Рубль умеренно подрос к основным валютам по итогам торгов в четверг после трех дней снижения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Курс рубля подрос к основным мировым валютам после трех дней снижения; поддержку нацвалюте оказали высокие цены на нефть, несмотря на их коррекционное снижение 30 июля.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по Москве составила 11,75 рубля, что на 4,5 копейки (на 0,38%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Основная волна укрепления рубля пришлась на вторую половину дня, в то время как в первой половине сессии его курс опускался и локально достигал почти 11,88 руб./юань.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 снизился в цене на 0,66% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,41 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,22%, до 91,08 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 31 июля на 50,03 копейки, до 79,8573 руб./$1, и поднял курс евро на 67,25 копейки, до 90,8776 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,8194 руб./юань, что на 9,79 копейки выше курса на 30 июля. Рост официальных курсов Банка России связан с тем, что их определение произошло по итогам торгов первой половины сессии, еще до того, как курс рубля перешел к укреплению.

Нефть

Мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции вечером в четверг, трейдеры продолжают оценивать обстановку на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 дешевеют на 1,06%, до $89,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,43% до $84,1 за баррель.

Нефть дешевеет на сообщении иранских СМИ о том, что переговоры между Ираном и Оманом по поводу совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе продолжаются. "Тот факт, что Оман ведет переговоры с Ираном, может свидетельствовать о прогрессе в плане открытия Ормузского пролива", - отметил экономист Capital Economics Хамад Хуссейн.

Иранское агентство Fars сообщило в четверг, что катарский СПГ-танкер прошел через этот пролив с разрешения Тегерана. По данным Kpler, судно преодолело маршрут 29 июля.

"Пока возможность прохода через Ормузский пролив является вопросом удачи, премия за риск в ценах на нефть никуда не исчезнет, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Надежды на дипломатическое урегулирование, безусловно, приветствуются, однако на данный момент рынок исходит из того, что военные действия продолжаются".

Между тем боевые действия в ближневосточном регионе продолжаются. В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану, в том числе атаковав десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 июля снизилась до 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее). Из данных за 27 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля (на конец июня составляла 6,02%; замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-июнь 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,3% в годовом выражении. Во II квартале рост ВВП РФ оценивается в 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, пара CNY/RUB в первой половине торгов 30 июля впервые с конца марта приближалась к отметке 11,88 руб./юань. Вместе с тем в середине сессии российская валюта перешла к восстановлению, отыграв все предыдущие потери четверга. "Тем не менее повышенный спрос на иностранную валюту в целом сохраняется. При этом предложение инвалюты остается ограниченным санкционным давлением на экспорт, а также геополитическим дисконтом в стоимости поставляемого за рубеж сырья. Поэтому, хотя стартовавшая сегодня нисходящая коррекция китайского юаня некоторое время может продолжаться, он все же способен вскоре возобновить подъем в район психологически важного уровня 12 рублей", - полагает Бабин.

"Фундаментальные факторы постепенно смещаются в сторону ослабления рубля. Наиболее чувствительным периодом, по нашим оценкам, станет ближайший месяц-полтора, поскольку эффект от более низких нефтяных цен, сформировавшихся в июне-июле, пока не полностью отражает нарастающее давление на российскую валюту. С начала июля курс рубля снизился примерно на 2,5% относительно юаня - до 11,80 руб./юань. С учетом текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке ожидаем сохранения тенденции к постепенному ослаблению рубля в августе", - считают аналитики "Инбанка".

"Цены на нефть в среду вернулись к заметному росту из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. На стороне "черного золота" играли также и недельные данные о неожиданно резком снижении запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. С учетом анонсированной президентом США длительной волны ударов по Ирану котировки нефти сорта Brent способны на время задержаться выше $90 баррель", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "После завершения налогового периода покупки валюты, в том числе под возможный импорт нефтепродуктов, стали заметнее сдвигать курс китайского юаня вверх. Большую часть торгов четверга курс пары CNY/RUB находился выше отметки 11,8 руб./юань. При этом в моменте есть риски дальнейшего ослабления рубля, но выросшие цены на сырье все же располагают к коррекции хотя бы к 11,70 руб./юань", - прогнозируют эксперты банка.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте умеренно подросли, в то время как срочные ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 июля увеличилась на 20 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 13,9% годовых. При этом срочные версии RUONIA на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев опустились всего на 1 базисный пункт по отношению к 29 июля и в четверг составили 14,41%, 14,42% и 15,12% годовых соответственно.