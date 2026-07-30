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Долг "зайцев" на платных трассах "Автодора" с начала года вырос на 16,8% до 8,7 млрд руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность водителей, не оплативших проезд по оборудованным бесконтактной системой сбора платы ("свободный поток") участкам платных федеральных трасс "Автодора", с начала года выросла на 16,8%, до 8,7 млрд руб., говорится в опубликованной госкомпанией бухгалтерской отчетности (РСБУ).

На конец I квартала долг составлял 7,7 млрд руб., показав рост с начала года на 2,4%.

За весь 2025 год долг неплательщиков перед госкомпанией увеличился на 69,8% и достиг почти 7,5 млрд руб.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью "Коммерсанту" в конце прошлого года констатировал, что водители "используют разнообразные хитрости, чтобы не платить". "Кто-то завешивает, кто-то заклеивает номера. Кто-то переворачивает. Есть и те, кто применяет подложные номера, это самая сложная для нас ситуация", - говорил он.

Петушенко отмечал, что в "Автодоре" в таких случаях стараются найти "истинного владельца машины".

Госкомпания "Автодор" выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте федеральных автодорог, формируя транзитные автодорожные коридоры с севера на юг и с запада на восток по территории РФ. Общая протяженность дорог в доверительном управлении госкомпании составляет почти 6 тыс. км, из которых почти 3,7 тыс. - платные.

Речь идет, в частности, о трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту Домодедово, А-107 "Московское малое кольцо" и А-289 от Краснодара в Крым. Также "Автодор" построил и эксплуатирует М-12 от Москвы до Казани и далее до Екатеринбурга, которую планируют продлевать на восток страны.

Автодор
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