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РФ направит 24,3 млрд рублей из ФНБ на льготный лизинг 72 вертолетов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило направить 24,3 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на программу поставок 72 вертолетов Ми-8 по льготным лизинговым ставкам.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Поставки планируются через ГТЛК до 2027 года включительно.

Средства ФНБ - уже традиционно для авиационных инвестпроектов - выделяются на возвратной основе. Для этого ГТЛК разместит облигации в пользу Минфина под 1,5% годовых. Возвратность средств фонда, как ожидается, будет обеспечена за счет лизинговых платежей от эксплуатантов вертолетов.

Общая стоимость программы, как уже анонсировалось в финансовом отчете ГТЛК, оценивается в 48,5 млрд руб. Половину этой суммы должны составить заемные средства.

Новая программа является продолжением инвестпроекта поставок российским авиакомпаниями через ГТЛК 86 вертолетов Ми-8, который был утвержден в 2023 году. Его стоимость была оценена в 45,9 млрд руб., из них почти вся сумма - 44,5 млрд руб. - была привлечена в ФНБ. К концу 2025 года заказчикам было передано 85 машин стоимостью 45,3 млрд руб.

Поставки вертолетов, особенно востребованных в труднодоступных регионах РФ, являются частью Комплексной программы развития авиационной отрасли (КПГА). Как сообщил ранее в четверг глава правительства Михаил Мишустин, всего в этом году на КПГА правительство направит более 250 млрд руб. При этом ранее этим летом вышли распоряжения о выделении из ФНБ дополнительных 67 млрд руб. на инвестпроект по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, а также 126,2 млрд руб. - на поддержку поставок ранее заказанных лизингодателями самолетов.

ФНБ
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