Рынки акций Европы преимущественно выросли в четверг

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и итоги заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,77% - до 649,95 пункта.

Германский DAX прибавил 0,60%, французский CAC 40 - 0,92%, итальянский FTSE MIB - 1,29%, испанский IBEX 35 - 1,78%.

Британский FTSE 100 развернулся в минус и потерял 0,10% после того, как Банк Англии в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, но указал на перспективу ускорения инфляции в Великобритании позднее в текущем году.

В этот раз за сохранение ставки проголосовали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов. На июньском заседании соотношение голосов было семь к двум.

ВВП еврозоны, как показали опубликованные в четверг предварительные данные, во втором квартале вырос сильнее ожиданий - на 0,4% в сравнении с предыдущими тремя месяцами и на 1% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,2% и 0,5% соответственно. Экономики Германии, Франции и Италии выросли на 0,2% в поквартальном сравнении, Испании - на 0,7%. Показатели каждой из этих стран оказались лучше оценок экспертов.

Безработица в еврозоне в июне составила 6,3% и осталась на уровне предыдущего месяца, тогда как аналитики ожидали снижения до 6,2%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле увеличился до 96,9 пункта с 95,4 пункта в июне. Прогноз экспертов предполагал рост до 96 пунктов.

Годовой темп инфляции в Испании, рассчитанной в соответствии с гармонизированными стандартами Европейского союза, в июле повысился до 3,8% с июньских 3,5% и оказался выше прогноза в 3,7%.

Акции французского производителя электрооборудования Schneider Electric подорожали на 10,8%. Компания улучшила годовой прогноз, получив рекордную выручку и скорректированную прибыль в первом полугодии.

Бумаги L'Oreal поднялись в цене на 2,7% на сильных финансовых результатах. Сопоставимые продажи французского производителя косметики во втором квартале увеличились на 6,3%, превысив оценки экспертов.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) нарастил капитализацию на 5%. Испанский банк отчитался о росте чистой прибыли на 11,4% в минувшем квартале, сильнее прогнозов аналитиков, а также улучшил годовой прогноз и анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд евро.

Британский оборонный подрядчик BAE Systems тоже повысил оценки своих показателей по итогам года и теперь ожидает роста выручки на 8-10%, а не на 7-9%, благодаря высоким результатам за первое полугодие. Рыночная стоимость BAE увеличилась на 1,5%.

Стоимость акций горнодобывающей Glencore поднялась на 3,5%. Ранее компания сообщила, что ожидает увеличения скорректированной EBIT маркетингового подразделения по итогам первых шести месяцев года примерно до $3,3 млрд c $1,4 млрд годом ранее.

Котировки британской Rolls-Royce подскочили на 6% после того, как она улучшила годовой прогноз базовой операционной прибыли до 4,7-4,9 млрд фунтов стерлингов с 4-4,2 млрд фунтов, сильнее оценок аналитиков.

Результаты Lloyds Banking Group за январь-июнь также превзошли ожидания рынка. Кроме того, британский банк объявил о повышении промежуточных дивидендов на 30% и анонсировал расширение программы buyback на 1 млрд фунтов. Капитализация Lloyds выросла на 3,9%.

Societe Generale планирует обратный выкуп акций объемом до 1,5 млрд евро. Французский банк отчитался о росте чистой прибыли на 23% во втором квартале, лучше прогнозов. Бумаги подорожали на 5,7%.

Германский производитель спортивных товаров adidas AG во втором квартале получил рекордную выручку, которая превзошла ожидания рынка. При этом его операционная прибыль оказалась хуже оценки аналитиков. Котировки акций компании упали на 11,5%.

Автопроизводитель Stellantis потерял 4,3% рыночной стоимости. Его чистая прибыль за второй квартал не оправдала ожиданий рынка.