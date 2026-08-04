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Saudi Aramco увеличила чистую прибыль во II квартале на 44%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) во втором квартале 2026 года получила чистую прибыль в размере 122,6 млрд риалов ($32,69 млрд), что на 44% больше, чем годом ранее.

Скорректированная прибыль подскочила на 33%, до $33,4 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ждали показатель на уровне $31,1 млрд.

Выручка увеличилась до $139,15 млрд против $108,57 млрд во втором квартале прошлого года.

Средняя отпускная цена нефти в прошлом квартале подскочила до $108,1 за баррель с $66,7 за баррель годом ранее. При этом общий объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале упал до 9,463 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 12,78 млн баррелей годом ранее из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Капиталовложения в апреле-июне составили $13,17 млрд, увеличившись с $12,31 млрд в том же периоде прошлого года. В первом полугодии показатель вырос до $25,27 млрд с $24,86 млрд.

По итогам второго квартала компания направит $21,9 млрд на выплату базовых дивидендов.

Saudi Aramco Саудовская Аравия
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