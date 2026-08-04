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Saudi Aramco при открытии Ормуза выйдет на доконфликтный уровень добычи за несколько дней

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Saudi Aramco в случае нормализации ситуации с Ормузским проливом может за несколько дней вернуться к уровню добычи до иранского конфликта, заявил глава компании Амин Нассер на конференции с аналитиками.

"Мы можем достичь доконфликтного уровня добычи за несколько дней. Что касается выхода на максимальную производственную мощность - 12 млн баррелей в сутки - мы можем сделать это в течение трех недель, если нас об этом попросят", - сказал он.

Как сказано в отчете компании, объем добычи углеводородов Saudi Aramco во втором квартале упал до 9,463 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 12,78 млн баррелей годом ранее из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 04 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Saudi Aramco Амин Нассер Саудовская Аравия Ормузский пролив
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