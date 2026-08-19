Brent подорожала до $91,86 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут и поднялись до трехнедельных максимумов в связи с сохраняющейся неопределенностью относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Трейдеры продолжают оценивать поток противоречивых сообщений, касающихся развития событий в регионе. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий. При этом появляющиеся в СМИ сообщения указывают на возможность серьезной эскалации.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе в случае дальнейшего разрастания конфликта с США. В частности, изучалась возможность нанесения ударов по объектам в странах Юго-Восточной Европы, например, в Болгарии, которая в июле одобрила использование авиабазы "Безмер" для дозаправки американских самолетов.

К 14:45 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (0,92%) до $91,86 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (1,02%), до $85,81 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в последние дни регулярно заявляет, что американские военные силы благодаря морской блокаде Ирана де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под контролем Ирана.

Активность движения судов через Ормузский пролив в начале этой недели находится ниже среднего уровня за последние 10 дней (11 танкеров в сутки). Так, по данным Kpler, 18 августа через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

"Уверенность в безопасности прохода судов остается слабой, и объем перевозок по-прежнему значительно ниже обычного уровня, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Сохраняющаяся неопределенность продолжает поддерживать геополитическую премию за риск в ценах на нефть".

Трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. По оценкам Американского института нефти API, запасы сократились на 328 тысяч баррелей.