Brent остается в плюсе и торгуется у $93,43 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе, но отошли от внутридневных максимумов.

К 18:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,81 (1,98%) до $93,43 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2 (2,33%), до $87,83 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с завершением сессии в четверг. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали на $1,92 (2,28%), до $86,31 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,71 за баррель, сентябрьских и октябрьских фьючерсов на WTI - до $89 и $87,69 за баррель соответственно. Котировки находятся на максимумах более чем за три недели на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры опасаются, что затягивающийся конфликт США с Ираном продолжит ограничивать поставки сырья из Персидского залива на мировой рынок.

"Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и сохраняется вероятность новых перебоев в поставках, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Сокращение экспорта нефти из ближневосточных стран вновь приводит к ухудшению баланса спроса и предложения на нефтяном рынке".

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить сделку по спорным вопросам. Государства, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, вследствие чего ОАЭ приостановили все торговые отношения с Ираном.

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco.