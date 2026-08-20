Китайский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 3%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

Обе ставки 15-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

При этом основным инструментом денежно-кредитной политики китайского ЦБ теперь служит ставка по семидневным операциям обратного РЕПО.