Китай за семь месяцев увеличил закупки пшеницы в РФ в 5,2 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле этого года импортировал из РФ пшеницы на $13 млн против $2,5 млн за аналогичный период 2025 года, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, закупки выросли в 5,2 раза и почти достигли показателя за весь 2025 год (на $13,8 млн).

В июле этого зерна было закуплено на $4,3 млн (на $17,7 тыс. в июле 2025 года). Июльский показатель оказался почти в три раза выше июньского этого года ($1,5 млн). Максимальный импорт российской пшеницы в этом году пришелся на январь - на $5,3 млн.

Китай в январе-июле импортировал пшеницу из восьми стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $444,2 млн), Австралия (на $274,2 млн) и США (на $98,2 млн), сместившие с третьего места Аргентину (на $95,3 млн). РФ сохранила за собой пятое место.

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн).

Поставки российского ячменя в КНР в январе-июле увеличились более чем в два раза, до $96,6 млн с $45,7 млн годом ранее. В июле этого зерна было экспортировано на $12,1 млн против $3,6 млн соответственно. Но по сравнению с июнем этого года (на $14,6 млн) поставки снизились.

В январе-июле Китай закупал ячмень в семи странах. РФ остается на четвертом месте, пропустив вперед Аргентину ($125,6 млн) в июне. Лидируют Австралия (на $1,7 млрд) и Канада (на $394,9 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровые пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, РФ в январе-июле поставила в Китай кукурузы на $86,8 млн, что в 1,4 раза больше, чем год назад (на $61,8 млн). В июле поставки выросли до $16,8 млн с $12,4 млн в июле 2025 года и с $12,6 млн - в июне этого года.

Всего в январе-июле Китай закупал кукурузу в 19 странах. РФ опустилась на третье место, пропустив вперед Аргентину ($92,4 млн). Лидирует Бразилия ($147,9 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.