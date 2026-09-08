Главы Ставрополья и Ростовской области предложили увеличить объем госзакупок зерна до 10 млн т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главы Ставропольского края и Ростовской области обратились в Минсельхоз РФ с предложением об увеличении объема закупок зерна в интервенционный фонд до 10 млн тонн и предложили закупать его по цене 15 рублей за кг.

"С губернатором Ростовской области Юрием Борисовичем Слюсарем мы совместным письмом обратились (...) Очень хотели бы, чтобы государство приняло решение о зерновой интервенции объемом, по крайней мере, 10 млн тонн. Мы попросили цену (закупки - ИФ) в 15 рублей (за кг - ИФ), потому что прекрасно понимаем, что сегодня себестоимость минимум 10 рублей, в зависимости от урожайности", - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии во вторник.

Как сообщала ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут, госзакупки зерна планируются в пределах от 1 млн до 3 млн тонн.

Кроме того, в обращении, по его словам, есть предложение о введении мер, предусматривающих отсрочку выплат кредитов и процентов по ним для сельхозпроизводителей, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за нынешней ситуации на зерновом рынке.

Владимиров также обратил внимание на такую проблему, как предстоящие расчеты с пайщиками (владельцами земельных паев (долей), которые переданы в аренду хозяйствам). "Практически 70% выплат пайщикам всегда были в денежном выражении, (они - ИФ) не натурой брали. И этот вопрос мы тоже сегодня задаем. Понимаем, что эта проблема уже сегодня нагревается и все сильнее нагревается", - сказал губернатор.

По его словам, в ближайшие дни вопросы поддержки аграриев планируется дополнительно обсудить с министром сельского хозяйства РФ.

Как сообщалось, аграрии Ставрополья завершили жатву, собрав 9 млн 296 тыс. тонн зерна, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Средняя урожайность в этом сезоне составила 41,7 ц/га. В управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья отмечали, что собранное зерно остается в хозяйствах в том числе из-за ограниченного экспорта.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ). Оператором госфонда зерна является "Объединенная зерновая компания".

По данным ОЗК, в настоящее время в фонде имеется 3,7 млн тонн зерна, в том числе 3,6 млн тонн пшеницы. Основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах РФ.