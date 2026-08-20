Нефть ускорила рост, Brent превысила $94 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут днем в четверг и находятся на трехнедельных максимумах на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 12:33 по московскому времени дорожают на $2,3 (2,51%), до $93,92 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $2,12 (2,47%), до $87,95 за баррель. Срок обращения сентябрьских фьючерсов истекает после закрытия торгов в четверг, более активный октябрьский контракт дорожает на $2,07 (2,45%), до $86,46 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.

"Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались шансом. Поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-либо страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем - в невиданных масштабах", - написал он в соцсети Truth Social.

Страны, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, также предупредил Трамп.

Ранее Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске двух ракет по территории страны, вследствие чего ОАЭ приостановили все торговые отношения с Ираном.

"Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и сохраняется вероятность новых перебоев в поставках, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Сокращение экспорта нефти из ближневосточных стран вновь приводит к ухудшению баланса спроса и предложения на нефтяном рынке".