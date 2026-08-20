Продажи туров по России этим летом снизились на 7-19%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Продажи туров по России этим летом снизились у туроператоров на 7-19%, сократились также сроки поездок и глубина продаж, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", доля России в общем объеме продаж этим летом снизилась до 15,2% против 25% годом ранее. Средняя продолжительность тура по России сократилась с семи до шести ночей. У PEGAS Touristik продажи упали на 19%, "Алеан" - на 10%, "Русский Экспресс" - на 9%, "Интурист" - на 7%. В "Мультитуре" ожидают завершить сезон примерно на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Средняя глубина бронирования уменьшилась в 2,2 раза и теперь составляет около пяти недель. Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома.

"На продажи в первую очередь влияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов, перебои с доступностью топлива на АЗС", - сообщила замгендиректора "Мультитура" по продукту Евгения Кизей.

Наиболее заметное падение продаж произошло в Крыму. "Интурист" фиксирует снижение продаж по Крыму на 67%. Продажи туров в Сочи снизились, по данным туроператора "Мультитур", на 10-15%.

При этом среди пляжных курортов значительно вырос спрос на Анапу, у некоторых компаний - вдвое по сравнению с предыдущим годом.

"Туры на море все равно в этом сезоне оказались в приоритете, туристы не отказывались от пляжного отдыха. При этом Анапа стала для них более доступной альтернативой Сочи. Спрос на нее заметно вырос по сравнению с прошлым годом", - отмечают в Coral Travel.

Ранее в АТОР прогнозировали рост турпотока в Анапу по итогам года на 50%.

Другие российские направления с положительной динамикой - Карачаево-Черкесия, Манжерок, Мурманск, Золотое кольцо и Тверская область.

Тенденцию снижения загрузки туробъектов подтверждает и статистика Hotel Advisors, которую приводит АТОР. С января по август загрузка отелей в России снизилась почти на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее заметное снижение у Свердловской области (минус 20,6%) и Сочи (минус 19,4%). Снижение также зафиксировано в Нижнем Новгороде (минус 11,4%), Московской области (минус 7,8%), Петербурге (минус 5,6%) и Москве (минус 3,3%). При этом загрузка гостиниц в Республике Алтай выросла на 6,9%, в Ленинградской области - на 5,4%.

В качестве альтернативы российским черноморским курортам часть туристов выбрали туры за рубеж - поток перераспределился в пользу Турции, Египта и Абхазии. Некоторые туристы предпочли отложить поездку или направить деньги на другие расходы.