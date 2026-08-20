Поиск

Продажи туров по России этим летом снизились на 7-19%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Продажи туров по России этим летом снизились у туроператоров на 7-19%, сократились также сроки поездок и глубина продаж, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", доля России в общем объеме продаж этим летом снизилась до 15,2% против 25% годом ранее. Средняя продолжительность тура по России сократилась с семи до шести ночей. У PEGAS Touristik продажи упали на 19%, "Алеан" - на 10%, "Русский Экспресс" - на 9%, "Интурист" - на 7%. В "Мультитуре" ожидают завершить сезон примерно на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Средняя глубина бронирования уменьшилась в 2,2 раза и теперь составляет около пяти недель. Туроператоры также отмечают рост спроса на поездки продолжительностью 2-4 дня, экскурсионные туры и отдых недалеко от дома.

"На продажи в первую очередь влияла ситуация с безопасностью южных регионов, транспортная доступность, экологическая ситуация, проблемы в работе аэропортов, перебои с доступностью топлива на АЗС", - сообщила замгендиректора "Мультитура" по продукту Евгения Кизей.

Наиболее заметное падение продаж произошло в Крыму. "Интурист" фиксирует снижение продаж по Крыму на 67%. Продажи туров в Сочи снизились, по данным туроператора "Мультитур", на 10-15%.

При этом среди пляжных курортов значительно вырос спрос на Анапу, у некоторых компаний - вдвое по сравнению с предыдущим годом.

"Туры на море все равно в этом сезоне оказались в приоритете, туристы не отказывались от пляжного отдыха. При этом Анапа стала для них более доступной альтернативой Сочи. Спрос на нее заметно вырос по сравнению с прошлым годом", - отмечают в Coral Travel.

Ранее в АТОР прогнозировали рост турпотока в Анапу по итогам года на 50%.

Другие российские направления с положительной динамикой - Карачаево-Черкесия, Манжерок, Мурманск, Золотое кольцо и Тверская область.

Тенденцию снижения загрузки туробъектов подтверждает и статистика Hotel Advisors, которую приводит АТОР. С января по август загрузка отелей в России снизилась почти на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее заметное снижение у Свердловской области (минус 20,6%) и Сочи (минус 19,4%). Снижение также зафиксировано в Нижнем Новгороде (минус 11,4%), Московской области (минус 7,8%), Петербурге (минус 5,6%) и Москве (минус 3,3%). При этом загрузка гостиниц в Республике Алтай выросла на 6,9%, в Ленинградской области - на 5,4%.

В качестве альтернативы российским черноморским курортам часть туристов выбрали туры за рубеж - поток перераспределился в пользу Турции, Египта и Абхазии. Некоторые туристы предпочли отложить поездку или направить деньги на другие расходы.

АТОР Анапа Алтай Крым Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

 Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

 ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

Доля РФ на рынке филе минтая ЕС в I полугодии достигла 51%

ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

 ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

 Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

 Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 11 по 17 августа на 0,51%

Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, годовая инфляция выросла до 6,09%

Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

 Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3536 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11280 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов