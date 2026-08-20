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Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна
Фото: Hesham Elsherif/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Существенное снижение уровней воды в реках Германии, особенно в Рейне, из-за недавней жары, вероятно, ограничит рост ВВП страны в третьем квартале 2026 года, полагают эксперты Бундесбанка.

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"Ограниченная доступность маршрутов транспортировки по крупнейшим рекам и резкое повышение стоимости перевозок, как ожидается, существенно ограничат промышленное производство и сдержат рост экспорта", - говорится в августовском отчете ЦБ.

Резкое понижение уровня воды в Рейне на фоне очередной волны жары в Европе привело к проблемам с движением грузовых судов. По данным Федерального управления водных путей и судоходства (WSV), судоходная глубина (запас под днищем) в узком месте близ города Кобленц составляла 12 сантиметров, что ниже предыдущего минимума в 25 см, зарегистрированного в 2018 году. Глубина реки примерно на 1 метр превышает судоходную глубину. В этих условиях судам приходится сокращать загрузку, чтобы пройти сложный участок.

В значительной части Западной Европы июнь и июль в этом году стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Низкий уровень воды в реках приведет к задержкам поставок, что усугубит нехватку материалов, повысит транспортные расходы и замедлит производство, прогнозирует Бундесбанк: "Это окажет существенное давление на сферу промышленного производства, которая только начала восстанавливаться".

Хотя экономика ФРГ оказалась более устойчивой, чем ожидалось, к скачку цен на энергоносители из-за ближневосточной войны в первом полугодии 2026 года, экономическая активность в третьем квартале в лучшем случае немного увеличится, полагают эксперты.

ВВП страны вырос на 0,4% в первом квартале текущего года и на 0,2% во втором квартале, главным образом благодаря высокому спросу на германский экспорт.

Как отмечается в обзоре Бундесбанка, низкая загрузка мощностей в промышленном секторе и повышение процентных ставок Европейским центральным банком в июне оказывают сдерживающее влияние на корпоративные инвестиции. При этом частное потребление ограничивается высокими ценами на энергоносители.

В то же время устойчивый рост производственных заказов наряду с обещанным правительством увеличением инвестиций в оборону и инфраструктуру продолжат поддерживать экономику ФРГ.

"Экономика Германии явно находится на пути восстановления, которому не смогла помешать война на Ближнем Востоке", - отмечают в Бундесбанке.

Засуха в Европе

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Почти пересохшее русло реки Савинья возле ее впадения в реку Сава, Словения. Из за понизившегося уровня воды местами приостановлено рыболовство, на АЭС понижена мощность из-за проблем с забором воды для охлаждения.
Бундесбанк ФРГ Рейн Германия Кобленц
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