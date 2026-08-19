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В ЕС ожидают напряжённую ситуацию с энергоснабжением из-за жары и обмеления рек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с энергоснабжением в ЕС останется напряженной в ближайшие недели из-за жары и обмеления рек, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен.

"Устойчиво высокие температуры и рекордно низкий уровень воды (в реках - ИФ) оказывают давление на производство и спрос на электроэнергию в Центральной и Юго-Восточной Европе. Мы продолжаем работать с нашими государствами-членами", - написал еврокомиссар в среду в соцсети X по итогам заседания координационной группы по электроэнергетике ЕС.

При этом он отметил, что на данный момент ситуация с электроснабжением остается стабильной.

"Надежность электроснабжения стабильна, и краткосрочных рисков недостаточности нет, но ожидается, что ситуация останется напряженной в ближайшие недели", - подчеркнул Йоргенсен.

По его словам, сейчас ключевое значение имеет тесная координация, в том числе с операторами передающих сетей и региональными координационными центрами.

"Мы должны обеспечить, чтобы единый рынок электроэнергии продолжал поставлять электроэнергию в страны, где она наиболее необходима. Европейская комиссия продолжит следить за ситуацией в Европе и поддерживать скоординированные действия там, где это необходимо", - добавил еврокомиссар.

Европейская комиссия объявила в среду, что провела внеочередное заседание координационной группы по электроэнергетике с участием стран ЕС, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, соответствующих региональных координационных центров и секретариата Энергетического сообщества для обсуждения вопросов обеспечения электроэнергетической безопасности в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Европейская комиссия ЕС
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