ЦБ просит брокеров информировать клиентов об обменах заблокированных активов адресно

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны вести коммуникации с клиентами по участию в сделках по обмену заблокированными активами в адресном режиме. Письмо с соответствующей позицией департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России опубликовано на сайте НАУФОР.

Распространение через СМИ сведений о таких сделках до получения разрешений от профильной российской правкомиссии и иностранных регуляторов ЦБ называет недобросовестной практикой, вводящей клиентов в заблуждение. "В связи с этим департамент полагает целесообразным все коммуникации с клиентами по обозначенной выше тематике осуществлять в адресном порядке", - говорится в письме.

При непубличном предложении таких услуг профучастники должны уведомить клиентов о необходимости разрешений российских и иностранных регуляторов, их длительном согласовании и отсутствии гарантии их получения, отмечает ЦБ.

Кроме того, клиенты должны быть проинформированы о невозможности в течение длительного времени распоряжаться предполагаемыми к обмену активами и потенциальных ограничениях в отношении активов, полученных в результате сделки.

В конце 2025 года стало известно, что ряд крупных брокеров начали сбор заявок своих клиентов для обмена заблокированных иностранных активов на российские бумаги, замороженные на счетах типа "С". В феврале замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич говорил, что правкомиссия получила несколько заявок профучастников и они находятся в проработке. О принятых по ним решениях официально не сообщалось. При этом на рынке активно обсуждаются возможные сделки с заблокированными активами и их связь с затяжным падением котировок акций в последние месяцы.