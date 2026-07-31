Объем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" в I полугодии вырос на 22% и превысил 2 млрд евро

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем активов австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), находящихся на счетах "С", в первом полугодии 2026 года вырос на 22% почти до 2,2 млрд евро, следует из годового отчета группы.

"В России размещены финансовые активы амортизированной стоимостью 2,178 млрд евро (по итогам 2025 года - 1,779 млрд евро), представляющие собой выплаты эмитентов локальных долговых инструментов, которые в настоящее время не могут быть перечислены иностранным инвесторам из-за существующих санкций США и ЕС, они депонированы в российском Агентстве по страхованию вкладов", - говорится отчете. Эти средства недоступны для головного офиса, отмечает RBI.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, сейчас не раскрывается. Ранее ЦБ РФ отмечал, что накопленные на счетах "С" средства были переданы из НРД в АСВ.

Основным активом австрийской RBI в России является Райффайзенбанк. Он по итогам II квартала 2026 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".