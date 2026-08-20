US Treasuries растеряли рост, вызванный планом Минфина США увеличить выкуп госбумаг

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские 30-летние гособлигации растеряли весь рост, последовавший за объявлением Министерством финансов США в среду плана увеличить объемы выкупа долгосрочных госбумаг. Это показывает, что инвесторы считают план Минфина лишь краткосрочным способом сдерживания стоимости заимствования, отмечает Bloomberg.

Доходность 30-летних US Treasuries в четверг поднималась до 5,27%, то есть уровня, отмечавшегося непосредственно перед публикацией заявления Минфина накануне. Процентная ставка 10-летних казначейских облигаций США достигала отметки 4,71%, она держится около максимума с начала 2025 года.

Министр финансов США Скотт Бессент 19 августа объявил ряд мер, призванных сдержать стоимость долгосрочных заимствований, в том числе, план наращивания объема выкупа гособлигаций. Объем выкупа будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября. Изменение касается гособлигаций со сроками погашения от 10 до 30 лет.

Эти действия говорят о растущей обеспокоенности Вашингтона высокой стоимостью заимствований на фоне подъема доходности 30-летних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Эксперты, однако, предупреждали, что план Бессента будет лишь краткосрочным решением. На рынке сохраняются опасения по поводу чрезмерного бюджетного дефицита США, повышенной инфляции, а также роста предложения долговых инструментов из-за масштабных заимствований компаний ИИ-индустрии.

"Рынок не вполне верит, что Бессент способен удерживать доходности долгосрочных госбумаг под контролем", - отмечает стратег TD Securities Говард Ду.