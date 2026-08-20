Поиск

US Treasuries растеряли рост, вызванный планом Минфина США увеличить выкуп госбумаг

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские 30-летние гособлигации растеряли весь рост, последовавший за объявлением Министерством финансов США в среду плана увеличить объемы выкупа долгосрочных госбумаг. Это показывает, что инвесторы считают план Минфина лишь краткосрочным способом сдерживания стоимости заимствования, отмечает Bloomberg.

Доходность 30-летних US Treasuries в четверг поднималась до 5,27%, то есть уровня, отмечавшегося непосредственно перед публикацией заявления Минфина накануне. Процентная ставка 10-летних казначейских облигаций США достигала отметки 4,71%, она держится около максимума с начала 2025 года.

Министр финансов США Скотт Бессент 19 августа объявил ряд мер, призванных сдержать стоимость долгосрочных заимствований, в том числе, план наращивания объема выкупа гособлигаций. Объем выкупа будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября. Изменение касается гособлигаций со сроками погашения от 10 до 30 лет.

Эти действия говорят о растущей обеспокоенности Вашингтона высокой стоимостью заимствований на фоне подъема доходности 30-летних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Эксперты, однако, предупреждали, что план Бессента будет лишь краткосрочным решением. На рынке сохраняются опасения по поводу чрезмерного бюджетного дефицита США, повышенной инфляции, а также роста предложения долговых инструментов из-за масштабных заимствований компаний ИИ-индустрии.

"Рынок не вполне верит, что Бессент способен удерживать доходности долгосрочных госбумаг под контролем", - отмечает стратег TD Securities Говард Ду.

US Treasuries Минфин США TD Securities Скотт Бессент Говард Ду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

 Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

 Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

 Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

 ЦБ РФ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

Доля РФ на рынке филе минтая ЕС в I полугодии достигла 51%

ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

 ПХГ ЕС заполнены на 61,61%, темп закачки ниже обычного

Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

 Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

 Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11281 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3540 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов