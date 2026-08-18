Доходность 30-летних US Treasuries обновила максимум с 2007 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до максимума со времен глобального финансового кризиса 2007-2008 годов на опасениях эскалации на Ближнем Востоке.

Показатель поднялся в ходе торгов на 2,4 базисного пункта, до 5,33%, что является рекордным значением с 2007 года. Доходность 10-летних гособлигаций увеличилась на 1,1 б.п., до 4,737%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть.

Госдолг США приближается к отметке $40 трлн, что также беспокоит инвесторов.

"Общая ситуация на рынке заставляет Минфин платить больше за свои заимствования, - отметил Закари Гриффитс из CreditSights. - Это скорее долгосрочная проблема на случай, если дефицит бюджета будет составлять от 5% до 6% ВВП".

Доходность 10-летних гособлигаций Японии также растет и в ходе торгов достигала 2,945%, максимума с сентября 1996 года. Японский госдолг уже превысил 200% ВВП страны, пишет Reuters.

Долгосрочные госбонды стран еврозоны обновляют многолетние максимумы на опасениях, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к длительному периоду высокой инфляции в валютном блоке. Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла до рекорда с 2011 года, Франции - до максимума с 2010 года.