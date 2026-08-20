В Великобритании оливковое масло подорожало за пять лет вдвое

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цена оливкового масла в Великобритании за последние пять лет выросла более чем вдвое, это максимально подорожавший потребительский товар, пишет Financial Times со ссылкой на исследование инвестиционной платформы AJ Bell.

Оливковое масло подорожало на 108% с июля 2021 года, в основном из-за неурожаев и повышения цен на энергоносители. Среди товаров и услуг только ипотечные ставки увеличились более значительно за этот период - на 152%.

Потребительские цены начали стремительно расти в августе 2021 года. В том месяце инфляция составляла 3,2%, затем она ускорилась до двузначных значений, достигнув пика в 11,1% в октябре 2022 года, пишет FT. В дальнейшем темпы подъема цен пошли на спад, однако инфляция по-прежнему превышает целевой показатель Банка Англии в 2% - в прошлом месяце она была на уровне 2,9%.

Совокупная инфляция за пятилетний период составляет 27,5%, если бы она находилась на целевом уровне британского ЦБ, то данный показатель составил бы 10,4%.

Цены на некоторые товары росла еще быстрее. Помимо оливкового масла, наиболее существенно подорожали мясные субпродукты (+76%), говядина и телятина (+61%), яйцо (+58%), шоколад (+54%). Это было обусловлено, в частности, повышением цен на удобрения и корма. На 30-49% выросла цена макаронных изделий, молока, сыра, фаст-фуда и хлеба.

Кроме того, некоторые услуги стали стоить намного больше за последние пять лет. Так, автострахование подорожало на 76% из-за сочетания дефицита запчастей, вызванного COVID-19, роста числа угонов автомобилей и увеличения стоимости ремонта в связи с распространением более совершенных технологий.

"Пять лет совокупного роста цен оставили неизгладимый след на семейных бюджетах, от еженедельных покупок до счетов за электроэнергию, страховок и ветеринарных услуг", - отмечает директор по личным финансам AJ Bell Лора Сутер.

Более того, одна из крупнейших статей расходов для многих людей - ипотека - даже не включена в данные о потребительской инфляции. Средние расходы на ипотеку выросли на "невероятную величину", добавила она.

Пять лет назад заемщики могли получить ипотечные ставки ниже 1%, заявил гендиректор ипотечного брокера Coreco Эндрю Монтлейк. Сейчас лучшие предложения - выше 4%, что добавляет более 500 фунтов стерлингов ($682 млн) в месяц к стоимости ипотеки в 300 тыс. фунтов. "Это чрезвычайно сильный финансовый шок", - отметил он.

Индекс RPI, который учитывает расходы на жилье, за пять лет увеличился на 36%. Номинальная заработная плата выросла на 29%.

По данным AJ Bell, с августа 2021 года подешевели всего 13 из 192 товаров и услуг. Лидерами снижения цен стали звуковое и видеооборудование (-32%), персональные компьютеры (-20%) и аксессуары для обработки информации (-19%).