Инфляция в Великобритании в июле ожидаемо ускорилась до 2,9%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июле увеличились на 2,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Это совпало со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в июне и достигла максимального уровня за четыре месяца.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в прошлом месяце на 1,3% (в июне - на 1,7%), алкоголь и табачные изделия - на 2,5% (2,1%), одежда и обувь - на 0,5% (после снижения на аналогичную величину месяцем ранее), мебель и товары для дома - на 1% (в июне опустились на 0,2%).

Рост цен на транспортные услуги замедлился до 3,6% с июньских 5,7%, на услуги связи - до 5% с 5,2%, на услуги здравоохранения - ускорился до 2,7% с 2,5%. В сфере образования был зафиксирован подъем на 5,1%, как и месяцем ранее. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 4% после роста на 4,4% в июне.

В секторе услуг в целом темпы инфляции ослабли до 3,4% с 3,6%, а подъем цен на товары ускорился до 2,2% с 1,7%.

Потребительские цены в Великобритании в июле относительно предыдущего месяца увеличились на 0,3% (в июне - на 0,1%).

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) в прошлом месяце поднялись на 2,6% за год и на 0,2% за месяц (в июне на 2,6% и 0,3% соответственно.

Рост розничных цен (индекс RPI) в июле составил 3,2% в годовом выражении против 3% в предыдущий месяц. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,6% в помесячном сравнении (в июне - на 0,3%).