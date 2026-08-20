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S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие мощности в Европе и США будут сокращаться в течение следующего десятилетия, тогда как на Ближнем Востоке, в Африке и Азии продолжится их рост, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз экспертов S&P Global Energy.

Правительства западных государств призывают компании наращивать мощности НПЗ, чтобы обеспечить бесперебойные поставки критически важных ресурсов во время будущих кризисов, однако инвесторы не проявляют желания вкладываться в новые проекты, что создаст проблемы в будущем - как в Европе, так и в Северной Америке, отмечает издание.

В 2026 году НПЗ в США и Европе работают почти на пределе своих возможностей, поскольку отрасль пытается справиться с дефицитом, вызванным войной на Ближнем Востоке, и получают высокие прибыли.

По прогнозу S&P Global Energy, мощности европейских НПЗ сократятся на 20% за десять лет до 2035 года включительно, до уровня чуть выше 9 млн баррелей в сутки (б/с). В 2025 году в Европе были закрыты предприятия совокупной мощностью переработки порядка 500 тыс. б/с, а, например, Великобритания лишилась двух из шести своих НПЗ.

S&P Global Energy также ожидает уменьшения мощностей в США за этот период на 7%, до 16,7 млн б/с.

Энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, не изменил траекторию развития отрасли, говорит Дэниел Эванс, отвечающий в S&P Global за рынок нефтепереработки.

"Недавние перебои в поставках заставили пересмотреть представление о стратегической важности сферы НПЗ на Западе. Но меняет ли это фундаментальные факторы в долгосрочной перспективе? Я бы сказал, что, скорее всего, нет", - отметил он.

В отличие от Северной Америки и Европы, компании в Китае, на Ближнем Востоке, в Индии и в Африке построили крупные новые и высококонкурентные НПЗ.

Великобритания США Европа S&P Global Ближний Восток Китай Индия
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