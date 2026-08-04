BP завершила продажу НПЗ в Германии европейской Klesch Group

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - BP plc завершила продажу НПЗ в Гельзенкирхене (Gelsenkirchen, Германия) и связанных с ним предприятий независимой европейской нефтеперерабатывающей Klesch Group.

Как сообщалось, сделка включала НПЗ мощностью 12 млн тонн, резервуарный парк в Ботропе; компанию DHC Solvent Chemie GmbH, доли в совместных логистических предприятиях; а также маркетинговые единицы, связанные с нефтехимической продукцией и небрендированным топливом.

В отчете ВР указывается, что балансовая стоимость активов Gelsenkirchen, предназначенные для продажи, по состоянию на 30 июня 2026 года составляла $549 млн, а соответствующие обязательства - $1,260 млрд.

Согласно пресс-релизу BP, реализация активов, как ожидается, снизит базовые операционные расходы примерно на $1 млрд.

Компания BP отмечает, что сохраняет портфель нефтепереработки из пяти НПЗ, Cherry Point и Whiting в США, а также Castellon, Lingen и Rotterdam в Европе.

В прошлом году объем реализованных и объявленных компанией активов достиг более чем $11 млрд из запланированных к 2027 году $20 млрд. В марте 2026 года BP достигла соглашения о продаже НПЗ в Германии европейской Klesch Group.

Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen (ROG) с текущим штатом около 1800 сотрудников управляет двумя площадками в Хорсте и Шольвене в Гельзенкирхене как интегрированным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом. Комплекс может перерабатывать сырье со всего мира, производить высококачественное топливо, имеет потенциал для производства биотоплива и повторного рециклинга пластика. Площадка в Гельзенкирхене также играет ключевую роль в химической промышленности Северного Рейна-Вестфалии. Кроме того, ROG является единственным владельцем химического завода DHC Solvent Chemie GmbH и имеет долю в Maatschap Europort Terminal (MET) в Нидерландах. Компании принадлежат акции нефтепровода и продуктопровода NV Rotterdam-Rijn-Pijpling (RRP) и структуры Nord-West Oelleitung GmbH (NWO) с ее трубопроводами, резервуарами для нефти, нефтебазами и пунктами разгрузки.

BP консолидировала 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie GmbH 31 декабря 2016 года в ходе сделки с НК "Роснефть" по реорганизации Ruhr Oel GmbH, в результате которой российская компания напрямую стала акционером и увеличила свои доли участия в НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH, PCK Raffinerie GmbH.

Klesch основана в 1990 году учредителем и председателем совета директоров А. Гэри Клешем. В портфель активов компании входят нефтеперерабатывающий завод Хайде в Германии, приобретенный у Shell в 2010 году, и НПЗ Калундборг в Дании, купленный у Equinor в 2022 году. Группа эксплуатирует 6 тыс. км трубопроводов, перерабатывает 200 тыс. баррелей нефти в сутки, управляет хранилищами общей емкостью 9,9 млн баррелей.