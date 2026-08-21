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Биржевая торговля мясом в РФ в I полугодии 2026 года превысила показатель за весь 2025 год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Объем мяса птицы (бройлеров и индейки), проданный на биржевых товарных аукционах в РФ в первом полугодии 2026 года, превысил показатель за весь 2025 год.

"В 2025 году на организованных биржевых торгах реализована 261 тонна мяса индеек и более 14,2 тыс. тонн мяса бройлеров. В первом полугодии 2026 года реализовано 360 тонн мяса индеек и более 18,4 тыс. тонн мяса бройлеров", - сообщили "Интерфаксу" на Национальной товарной бирже (НТБ).

Продукцию на бирже ежедневно продают группа "Черкизово" (лидер в производстве мяса птицы в РФ) и АО "Приосколье". Количество участников аукционов в настоящее время превышает 250 компаний.

Как считают в НТБ, использование механизмов биржевой торговли упрощает цепочки поставок, снижает рыночные риски, открывает для всех участников торгов дополнительные возможности роста. "Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы механизмы торговли продукцией АПК были максимально открытыми и удобными, а биржевые цены на нее формировались справедливым и понятным образом, - заявили на бирже. - Выход на рынок отраслевых лидеров подтверждает востребованность выстроенной инфраструктуры и опыта биржи в организации торгов различными активами".

Как сообщалось, в число заказчиков аукционов может войти и еще один из ведущих производителей мяса птицы в РФ – ГАП "Ресурс". Соответствующее предписание компании дала ФАС России. Оно предусматривает вывод на биржу в течение четырех лет до 10% объема реализуемой продукции.

НТБ Национальная товарная биржа АПК Черкизово АО "Приосколье"
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