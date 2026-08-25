В Китае в июле число зарядных устройств для электромобилей выросло на 42%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Китае в июле число зарядных устройств для электромобилей выросло на 41,9% год к году и достигло 23,68 млн, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по делам энергетики (National Energy Administration, NEA).

В том числе около 5,1 млн зарядок были общественными (рост на 21,3%).

Китай планирует к концу 2027 года довести количество зарядных станций до 28 млн, общую мощность общественных зарядок - до 300 млн кВт против нынешних 255 млн кВт.

В КНР в июле производство автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросло на 26,8% - до 1,57 млн. Продажи NEV увеличились на 23,7% и достигли 1,56 млн штук, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Доля NEV в проданных авто впервые превысила 60%.

В 2026-2030 годах Китай рассчитывает увеличить долю NEV в общем парке автомобилей до 30%.