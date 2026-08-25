Банки топ-10 в II декаде августа повысили ставки по вкладам на сроки более 3 месяцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде августа 2026 года повысилось до 12,90% с 12,89% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост этого индикативного показателя зафиксирован пятую декаду подряд после непрерывного подекадного снижения в течение семи месяцев, начиная с первой декады декабря 2025 года. За эти пять декад средняя ставка выросла на 0,14 процентного пункта (п.п.) с локального минимума 12,76% в третьей декаде июня. Её годовое снижение уменьшилось с 5,57 п.п. в третьей декаде июня до 2,95 п.п. во второй декаде августа.

Во второй декаде августа вновь увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки от трех месяцев до полугода, от полугода до года и свыше одного года.

Средняя ставка для вкладов на сроки 3-6 месяцев росла в течение шести декад (с 12,51% до 12,70%), на сроки 6-12 месяцев - пяти декад (с 12,32% до 12,52%), свыше 12 месяцев - последних трех декад (с 11,30% до 11,57%).

В результате за соответствующие периоды роста средние ставки для депозитов на 3-6 месяцев выросли на 0,19 п.п., на 6-12 месяцев - на 0,20 п.п., свыше 12 месяцев - на 0,27 п.п.

Средняя ставка самых коротких вкладов - до 3 месяцев, которая снижалась со второй декады июля по первую декаду августа, во второй декаде августа осталась на уровне первой декады.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде августа 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладов Ставка во II дек. августа Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 12,33 0,00 -0,05 -0,27 -3,01 91-180 дн. 12,70 0,05 0,09 -0,04 -2,66 181 дн. - 1 год 12,52 0,04 0,09 0,04 -1,90 свыше 1 года 11,57 0,10 0,27 0,15 -1,42

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.