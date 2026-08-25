"Нижнекамскнефтехим" признал убыток по МСФО в 1,5 млрд руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-июне 2026 года признало убыток от обесценения активов в размере 1,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Компания констатировала, что в результате инцидентов на производственной площадке группы в Нижнекамске были повреждены технологическое оборудование, а также ряд зданий и сооружений.

Сумма обесценения впоследствии может быть уточнена, отмечается в отчетности.