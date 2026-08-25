Поиск

"Нижнекамскнефтехим" признал убыток по МСФО в 1,5 млрд руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-июне 2026 года признало убыток от обесценения активов в размере 1,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Компания констатировала, что в результате инцидентов на производственной площадке группы в Нижнекамске были повреждены технологическое оборудование, а также ряд зданий и сооружений.

Сумма обесценения впоследствии может быть уточнена, отмечается в отчетности.

НКНХ Нижнекамскнефтехим СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

 Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

Brent подешевела до $89,64 за баррель

Кассация отклонила жалобы структур Google на взыскание в пользу российского "Гугла" свыше 160 млрд рублей

 Кассация отклонила жалобы структур Google на взыскание в пользу российского "Гугла" свыше 160 млрд рублей

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры

"ПроЗерно" отметило ускорение падения цен на пшеницу, особенно в южных регионах

Профсоюз Volkswagen предупредил о возможном сокращении до 140 тысяч рабочих мест

 Профсоюз Volkswagen предупредил о возможном сокращении до 140 тысяч рабочих мест

Минэнерго Казахстана сообщило о штатном режиме отгрузок нефти по системе КТК

Поступления в бюджет РФ от продажи госимущества в 2026 г. могут составить 331 млрд руб.

 Поступления в бюджет РФ от продажи госимущества в 2026 г. могут составить 331 млрд руб.

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 455 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11368 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3569 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов