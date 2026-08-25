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Нефть ускорила падение, цена Brent опустилась до $88,33 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 по московскому времени дешевеют на $3,84 (4,17%), до $88,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $3,3 (3,88%), до $81,71 за баррель.

Рынок продолжает оценивать объявленные накануне меры экономического давления на Иран.

Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник сообщил, что Вашингтон вводит санкции против более чем 60 связанных с Ираном организаций, лиц и судов. Он подчеркнул, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене, отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции.

Переход от военного противостояния к экономическому давлению в рамках конфликта США с Ираном ослабил тревожность участников рынка, отметил руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он добавил, что объявленные Бессентом санкции оказались не такими жесткими, как ожидали некоторые трейдеры.

Иран тем временем пообещал ответить на санкции и выразил уверенность в том, что его ведущие торговые партнеры смогут противостоять давлению Вашингтона.

"Иран все еще может принять ответные меры, нарушив судоходство, что способствует сохранению премии в ценах на нефть", - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.

Brent WTI Иран США
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