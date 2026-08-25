Рубль во вторник отыграл дневное падение и повысился в паре с юанем

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины дня и немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль отыграл все дневное падение и развернулся вверх благодаря подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,49 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 26 августа на 1,18 рубля, до 84,4635 руб./$1, и повысил курс евро на 1,08 рубля, до 98,5182 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль снижался в течение дня, несмотря на налоговый период, так как дополнительное предложение от экспортеров было способно лишь сдерживать его ослабление. Девальвационный импульс снова коррелировал с волной продаж в акциях и ОФЗ. В периоды рыночной турбулентности многие инвесторы уходят от риска в иностранную валюту. Оказывало давление и смещение баланса торговых операций. Импортеры активизировались перед сезоном высоких продаж, к тому же в Россию завозится топливо, комплектующие и оборудование для ремонта инфраструктуры, пострадавшей в результате атак. Вместе с тем рост цен на нефть в июле, вероятно, еще не отразился на валютных котировках, он может дать поддержку рублю в начале сентября. Помочь российской валюте локально может стабилизация настроений на рынках акций и облигаций. Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару - 83-85, к евро - 97-99, к юаню - 12,25-12,65", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Нефть

Цены на нефть падают во вторник вечером на фоне ослабления опасений участников рынка в отношении перспектив поставок сырья с Ближнего Востока после объявления Вашингтоном новых антииранских санкций.

Рынок счел, что экономическое давление на Иран создает менее существенную угрозу для поставок, чем военная эскалация конфликта.

Министр финансов США Скотт Бессент объявил накануне, что Вашингтон вводит санкции против более чем 60 организаций, лиц и судов в рамках наращивания давления на Тегеран. Он подчеркнул, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене, отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:07 по Москве составляет $88,8 за баррель, что на 3,66% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,34%, до $82,17 за баррель.

Переход от военного противостояния к экономическому давлению в рамках конфликта США с Ираном ослабил тревожность участников рынка, говорит руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он добавил, что объявленные Бессентом санкции оказались не такими жесткими, как ожидали некоторые трейдеры.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран, хотя и не исключают дальнейшего применения военной силы.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.

Банк России во вторник, 25 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,37 трлн рублей (при лимите 4,37 трлн рублей и спросе 6,473 трлн рублей) в среднем по ставке 14,01% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 18 августа, ЦБ разместил 4,5 трлн рублей (при лимите 4,5 трлн рублей и спросе 6,543 трлн рублей) в среднем по ставке 14,02% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник увеличилась на 1 базисный пункт - до 13,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник остались на прежнем уровне - 13,92% годовых, 14,33% годовых и 14,89% годовых.