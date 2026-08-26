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"Казмунайгаз" начал букбилдинг двух траншей димсам-облигаций в юанях на AIX

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО НК "Казмунайгаз" начало букбилдинг двух траншей димсам-облигаций, номинированных в юанях, со сроками обращения пять и 10 лет, сообщила Astana International Exchange (AIX).

Индикативная ставка купона по пятилетнему траншу составляет 2,95% годовых, по 10-летнему - 3,45%. Выплата купона будет производиться два раза в год.

Номинал одной облигации составляет 10 тысяч юаней. Минимальный объем заявки - 1 млн юаней, далее с шагом 10 тысяч юаней.

Расчеты по сделке запланированы на 2 сентября 2026 года.

Окончательные параметры выпусков будут определены по итогам букбилдинга.

АО НК "КазМунайГаз" - национальная нефтегазовая компания Казахстана, представляющая интересы государства в нефтегазовой отрасли.

КазМунайГаз Казахстан AIX
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