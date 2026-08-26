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"Узбекнефтегаз" приобретет 5 буровых установок у китайской Honghua

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Узбекнефтегаз" планирует приобрести автоматизированные буровые установки у китайского производителя бурового оборудования Honghua, сообщила узбекская госкомпания.

""Узбекнефтегаз" закупит пять современных автоматизированных буровых установок у компании Honghua. На переговорах с представителями китайской компании, в частности, обсуждалась возможность приобретения четырех автоматизированных буровых установок ZJ70 и одной ZJ90", - говорится в сообщении.

Использование нового оборудования позволит расширить возможности проведения буровых работ с применением современных технологий, повысить производительность труда и обеспечить своевременный ввод новых скважин в эксплуатацию.

Стороны на встрече, состоявшейся во вторник, также обсудили вопросы повышения эффективности буровых работ, обновления собственного парка буровых установок "Узбекнефтегаза", а также оптимизацию стоимости поставок оборудования, продолжение сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

Honghua Group - крупный китайский конгломерат, один из ведущих мировых производителей бурового оборудования для нефтегазовой отрасли.

Узбекнефтегаз Honghua Group Honghua Узбекистан Китай
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