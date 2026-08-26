Рубль утром опускается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

Тем не менее поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,544 руб. (+5,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 12,3-12,8 руб. за юань в целом сохраняет актуальность в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом в начале торгов китайская валюта вновь попытается преодолеть сопротивление на уровне 12,5 руб./юань, прогнозирует эксперт.

Однако в ходе сессии, по его мнению, рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту. Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью (RUSFAR CNY отступил ниже 0,6%) и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье (изменение экспортных условий по-прежнему отражается на рынке с лагом примерно полтора месяца).

"В сложившейся ситуации рассчитываем на закрепление юаня до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона", - пишет Зварич в материале.

Нефть

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь утром в среду на фоне прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива. Во вторник нефть Brent подешевела на 3,89%, WTI - на 3,12%.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $86,65 за баррель, что на 2,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,43%, до $80,36 за баррель.

Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил в ночь на среду замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. По его словам, переговоры о постоянно действующем маршруте Иран и Оман проведут позже.

Иранский дипломат также предупредил, что согласование временного маршрута не означает, что пролив уже сейчас полностью открывается для движения судов. Он отметил, что восстановить движение через пролив можно будет после полного завершения конфликта с США.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли на 4,2 млн баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их подъема на 1,9 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.