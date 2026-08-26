Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,4% в начале основных торгов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины, а также дешевеющей нефти (октябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $87 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1,4%, причем первый не удержал рубеж 2100 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2088,57 пункта (-1,4%), индекс РТС - 778,97 пункта (-1,4%). Из индексных бумаг лидируют в снижении на дивидендных новостях акции "Норникеля" (-3%, до 120,36 рубля), также просели бумаги "НЛМК" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "ММК" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составляет 84,4635 руб. (+1,18 рубля).

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