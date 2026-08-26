Поиск

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,4% в начале основных торгов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины, а также дешевеющей нефти (октябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $87 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1,4%, причем первый не удержал рубеж 2100 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2088,57 пункта (-1,4%), индекс РТС - 778,97 пункта (-1,4%). Из индексных бумаг лидируют в снижении на дивидендных новостях акции "Норникеля" (-3%, до 120,36 рубля), также просели бумаги "НЛМК" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "ММК" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составляет 84,4635 руб. (+1,18 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Кабмин утвердил меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА-атак

Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

 Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,28%

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель

На Амурском ГХК количество жертв пожара достигло семи, пропали девять человек

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2120п по индексу МосБиржи

В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

 Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

Brent подешевела до $89,64 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов