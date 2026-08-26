Акции "Норникеля" подешевели на 2,7% на новостях о рекомендованных дивидендах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Акции "Норильского никеля" в начале основной сессии на "Мосбирже" подешевели на 2,7% к закрытию вечерней сессии (до 119,3 рубля за штуку) на новостях о размере рекомендованных советом директоров компании дивидендов за I полугодие 2026 года.

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1,85 рубля на акцию за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. Дивиденды смогут получить акционеры по данным реестра на 12 октября.