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Акции "Норникеля" подешевели на 2,7% на новостях о рекомендованных дивидендах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Акции "Норильского никеля" в начале основной сессии на "Мосбирже" подешевели на 2,7% к закрытию вечерней сессии (до 119,3 рубля за штуку) на новостях о размере рекомендованных советом директоров компании дивидендов за I полугодие 2026 года.

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1,85 рубля на акцию за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. Дивиденды смогут получить акционеры по данным реестра на 12 октября.

Норникель Мосбиржа
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