Цены на медь достигли рекорда и продолжают повышаться

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на медь продолжают расти после того, как днем ранее они достигли рекордов.

Котировки трехмесячных фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник выросли на 0,5% - до $14349,5 за тонну. В среду они повысились на 0,5% - до $14415,5 за тонну.

Сентябрьские фьючерсы на медь на бирже Comex торгуются по цене $6,73 за фунт, что на 0,3% выше уровня на закрытие торгов 25 августа.

Китайская Zijin Mining предупредила, что затопление на медном предприятии в Демократической Республике Конго может привести к сокращению производства компании в этом году на 57 тыс. тонн, что окажет дополнительное давление на рынок.

В этом году цена меди на LME выросла примерно на 16% из-за существенного повышения поставок металла в США и сокращения запасов в других странах.