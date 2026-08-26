Цены на электричество и газ для британцев вырастут на 4% из-за войны на Ближнем Востоке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem объявил, что повысит максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 4% в связи с ростом оптовых цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

С 1 октября потолок цены, которую поставщики энергоресурсов могут взимать с домохозяйств, вырастет на 60 фунтов стерлингов - до 1723 фунтов в год ($2,35 тысячи). Это максимальный уровень за три года.

Лимит на оплату электричества и газа был введен регулятором в 2018 году и пересматривается каждые три месяца. С этого месяца Ofgem начала рассчитывать потолок цены исходя из новой, более низкой оценки типичного потребления энергоресурсов домохозяйствами. Без этой корректировки повышение составило бы 73 фунта - до 1935 фунтов.

"Высокие цены на газ в мире продолжают повышать энерготарифы в Великобритании. Мы приветствуем вмешательство правительства по отмене НДС на электричество, без которого потребители столкнулись бы с еще более высокими расходами этой зимой", - заявил директор по рынкам Ofgem Нил Кенвард.

В Великобритании фьючерсы на газ с поставкой через месяц подорожали более чем вдвое после эскалации ближневосточного конфликта, а аналогичные контракты на электроэнергию взлетели в цене примерно на 70%.