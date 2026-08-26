Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить за первое полугодие по 35,5 руб. на акцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 руб. на акцию, сообщила компания. Ровно столько же было выплачено и за первое полугодие 2025 года.

Реестр для получения дивидендов предлагается закрыть 12 октября. Вопрос о выплате промежуточных дивидендов будет утверждаться на внеочередном заочном собрании акционеров 30 сентября.

До публикации отчета компании по МСФО, показатели которого являются базой для расчета размера дивидендов, аналитики ожидали, что промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия могут составить 34,37 руб./акция. Прогнозы рынка относительно чистой прибыли почти совпали с опубликованными показателями.

"НОВАТЭК" в первом полугодии 2026 года получил 218,664 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам (МСФО) по сравнению с 225,697 млрд рублей годом ранее, сообщала компания.

Нормализованная чистая прибыль (без учета эффекта от курсовых разниц) составила 216,494 млрд руб. за первое полугодие 2026 года по сравнению с 237,1 млрд руб. за первое полугодие 2025 года.

Базой для расчета дивидендов "НОВАТЭКа" считается его чистая прибыль по МСФО, скорректированная на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от данного показателя. При этом в первом полугодии "НОВАТЭК" традиционно выплачивает дивиденды ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, но по итогам года доводит выплаты до утвержденного уровня.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%). Сообщалось, что в начале 2023 года Михельсон продал ООО "Оптима", владеющее 2,3% акций "НОВАТЭКа", своей дочери Виктории.