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Национальная товарная биржа запустила в РФ аукционы по продаже соевого шрота

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) в среду запустила товарные аукционы по продаже соевого кормового тостированного (прошедшего дополнительную влаготепловую обработку) шрота. Продавец - ТД "Содружество", сообщает торговая площадка.

Базис отгрузки - FCA Курская область.

ТД "Содружество" - один из крупнейших переработчиков масличных культур в РФ и лидер в продажах соевого шрота на внутреннем рынке. Компания также является стратегическим партнером НТБ в развитии биржевой торговли масличными культурами (подсолнечник, рапс, соя), крупным их покупателем на биржевых торгах.

НТБ запустила товарные аукционы в августе 2021 года. Сначала они касались пшеницы. Затем ассортимент продукции существенно расширился, в том числе и за счет продукции животноводства.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Национальная товарная биржа
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