Казначейство РФ перевело на единую бюджетную платформу 25% клиентов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство перевело на единую бюджетную платформу, позволяющую проводить платежи между бюджетами всех уровней и исполнителями госконтратов, 25% клиентов, сообщил глава ведомства Роман Артюхин.

Единая бюджетная платформа, отметил он, представляет собой модуль электронного бюджета и "позволяет проводить платежи бесперебойно, сквозь всю систему - а это федерация, субъекты, муниципалитеты, автономные бюджетные учреждения, - быстро доводя эти ресурсы". "И тот документооборот, который у нас происходит, является безопасным, полностью прозрачным для финансовых органов. Мы создали личные кабинеты для финансовых органов, для наших автономных бюджетных учреждений. Сейчас уже переведено на эту платформу 25% клиентов. Соответственно, стоят задачи на 2027 год, и завершение - в 2028 году", - сказал Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава правительства напомнил об утверждении концепции по автоматизации закупок малого объема, реализация которой может поддержать небольшие предприятия.

По словам Артюхина, такие закупки охватывают порядка 20 млн контрактов, в которых участвует около 700 тыс. малых и средних предприятий.

"Это контракты до 600 тыс. рублей. Уже с июля этого года после поправок в закон создается полная система электронного документооборота. Сам контракт заключается в электронном виде, сразу есть возможность выставления счетов на оплату, мгновенная оплата. Это очень важно, что полностью прозрачна, видна система прохождения этих денежных средств до малых и средних предприятий. Таким образом, мы создаем взаимосвязанную единую систему управления закупками, позволяющую оперативно получать товар. Также идет проверка на маркировку, и все товары гарантированно соответствуют всем требованиям, предъявляемым законодательством", - отметил он.

Артюхин также сообщил, что Казначейство за первое полугодие перечислило доходы в федеральный бюджет в объеме 577 млрд рублей, в региональные - 170 млрд рублей.