Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии выросла в 7,4 раза, EBITDA - на 21%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в первом полугодии 2026 г. увеличилась в 7,4 раза и составила 32,5 млрд руб. против 4,4 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Показатель EBITDA холдинга РЖД в I полугодии вырос на 21,2% и составил 622,7 млрд руб., сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 32% по сравнению с 29% годом ранее. Отношение чистый долг / EBITDA в годовом эквиваленте составило 3,25х.

Суммарные доходы холдинга РЖД за I полугодие 2026 г. составили 1,964 трлн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,7%.

В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 1,427 трлн руб. (+9,9% к I полугодию 2025 г.), доходы от пассажирских перевозок - 230,4 млрд руб. (+10%).

Операционные расходы РЖД в первом полугодии 2026 г. составили 1,626 трлн руб. (+7,7%), операционная прибыль - 338,3 млрд руб. (+27,8%).

"В I полугодии 2026 года продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, расширение узких мест по наиболее востребованным направлениям грузоперевозок и восстановление объектов инфраструктуры в целях обеспечения безопасности ж/д перевозок", - отмечают в компании.

"ОАО "РЖД" продолжает работу, направленную на восстановление погрузки и грузооборота в сложившихся условиях с целью обеспечения финансовой устойчивости и реализацию инвестиционной программы, направленной на бесперебойное функционирование перевозочного процесса и обслуживание инфраструктуры и подвижного состава", - сообщили в РЖД.

Согласно отчету, после 30 июня 2026 г. РЖД получили из федерального бюджета субсидию в размере 20 млрд руб. на частичную компенсацию операционных расходов локомотивного комплекса, понесенных в 2026 г. по грузовым перевозкам.

После отчетной даты группа заключила ряд договоров на строительство и реконструкцию инфраструктуры, модернизацию и капитальный ремонт подвижного состава, приобретение подвижного состава и прочих объектов капитального характера на общую сумму 16,132 млрд руб. (включая НДС).

Результаты работы холдинга РЖД включают показатели деятельности ОАО "РЖД" и 174 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г., 100% акций компании принадлежит государству.