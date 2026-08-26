Siemens Energy выделит промышленный сегмент в самостоятельную компанию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy сообщил, что начинает подготовку к выделению сегмента трансформации промышленности (Transformation of Industry) в самостоятельную компанию.

Цель этих изменений - создать "сильную, независимую компанию в сфере промышленных энергетических решений".

Transformation of Industry помогает клиентам повысить эффективность и надежность заводов и процессов и снизить выбросы. Портфель продукции включает паровые турбины, компрессоры, установки электролиза для получения водорода, генераторы, двигатели, морские и подводные технологии. Численность персонала составляет около 17 тысяч человек, годовой оборот - 5,7 млрд евро. Сегмент располагает производственными площадками в Европе, США, Индии, Китае, Бразилии, Саудовской Аравии и других странах.

Вначале выделенный бизнес будет работать под брендом Omterra. Siemens Energy планирует деконсолидировать его, сохранив "значимую миноритарную долю", и сосредоточиться на сегментах генерации и передачи электроэнергии.

Компания рассчитывает, что выделенный бизнес получит дополнительные возможности для роста, включая привлечение внешних инвесторов и выход на рынки капитала.

Планируемые сроки выделения не уточняются. Сама Siemens Energy была выделена из Siemens в 2020 году.