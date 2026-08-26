Поиск

Siemens Energy выделит промышленный сегмент в самостоятельную компанию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy сообщил, что начинает подготовку к выделению сегмента трансформации промышленности (Transformation of Industry) в самостоятельную компанию.

Цель этих изменений - создать "сильную, независимую компанию в сфере промышленных энергетических решений".

Transformation of Industry помогает клиентам повысить эффективность и надежность заводов и процессов и снизить выбросы. Портфель продукции включает паровые турбины, компрессоры, установки электролиза для получения водорода, генераторы, двигатели, морские и подводные технологии. Численность персонала составляет около 17 тысяч человек, годовой оборот - 5,7 млрд евро. Сегмент располагает производственными площадками в Европе, США, Индии, Китае, Бразилии, Саудовской Аравии и других странах.

Вначале выделенный бизнес будет работать под брендом Omterra. Siemens Energy планирует деконсолидировать его, сохранив "значимую миноритарную долю", и сосредоточиться на сегментах генерации и передачи электроэнергии.

Компания рассчитывает, что выделенный бизнес получит дополнительные возможности для роста, включая привлечение внешних инвесторов и выход на рынки капитала.

Планируемые сроки выделения не уточняются. Сама Siemens Energy была выделена из Siemens в 2020 году.

Siemens Siemens Energy Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

Кабмин утвердил меры поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от БПЛА-атак

Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

 Новый инвестиционный цикл: как уйти от "ценовых инъекций"?

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,28%

Brent подешевела до $86,71 за баррель

 Brent подешевела до $86,71 за баррель

На Амурском ГХК количество жертв пожара достигло семи, пропали девять человек

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2120п по индексу МосБиржи

В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

 Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11385 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов