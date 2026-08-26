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Товарооборот между Россией и КНР составил почти $160 млрд за полгода

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что с января по июнь 2026 года товарооборот с Китаем достиг почти $160 млрд.

"Сегодня цифра (товарооборота) - 159,24 млрд, это за период с января по июль", - сказал Титов в среду на пресс-завтраке в преддверии седьмого Российско-китайского форума в Москве.

Он сообщил, что во время активных бизнес-отношений с Европой товарооборот РФ и Германии немного превышал $100 млрд.

По данным спецпредставителя президента, по состоянию на 13 мая в РФ было зарегистрировано 15,5 тыс компаний с китайскими учредителями или соучредителями, в то время как в 2021 году таких компаний насчитывалось 1,4 тыс.

Титов добавил, что наиболее активно развивается сотрудничество с КНР в таких отраслях, как электронная коммерция, торговля, логистика, строительство и сфера услуг.

Борис Титов КНР РФ
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