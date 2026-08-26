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Узбекистан и Россия к 2027 году внедрят систему e-permit для грузовых автоперевозок

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Узбекистана сообщило о планах до конца 2026 года совместно с Россией внедрить систему электронных разрешений в сфере международных грузовых автомобильных перевозок (e-permit).

"Узбекистан поэтапно расширяет систему электронных разрешений - e-permit в сфере международных автомобильных перевозок. В настоящее время ведется соответствующая работа по переходу на обмен электронными разрешениями с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и планируется внедрить эти системы до конца 2026 года", - отмечает ведомство.

Минтранс подчеркивает, что переход на систему e-permit не является решением, принимаемым Узбекистаном в одностороннем порядке. Для этого требуется достижение соответствующих соглашений между компетентными органами двух государств, взаимная интеграция информационных систем, тестирование механизмов электронного обмена данными, а также взаимное признание электронных разрешений.

"Поэтому тот факт, что разрешения с Российской Федерацией пока используются в бумажной форме, не означает, что работа по цифровизации в данном направлении не ведется", - указывает ведомство.

Сейчас Узбекистан осуществляет обмен электронными разрешениями с семью странами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Турцией и Азербайджаном и Грузией.

Минтранс Узбекистан
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