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Brent подешевела до $86,5 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на признаках прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива.

К 12:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,11 (2,38%), до $86,47 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,81 (2,2%), до $80,55 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3%.

Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил ранее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Мы согласовали с Оманом, что суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через иранские территориальные воды", - сказал он. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте Иран и Оман проведут позже.

"Рынок, ранее закладывавший высокую вероятность продолжительных перебоев поставок и новую эскалацию, теперь ждет частичного открытия пролива, согласования маршрутов движения судов и меньшего риска новых вооруженных столкновений", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли на 4,2 млн баррелей. При этом эксперты в среднем ожидали их подъема на 1,9 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы вечером в среду.

Brent API WTI МИД Оман США
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