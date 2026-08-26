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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в I пол. выросла почти втрое, до 165,2 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" по итогам первого полугодия 2026 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 165,23 млрд рублей, что почти втрое выше показателя аналогичного периода прошлого года (58,02 млрд рублей), следует из отчета компании.

Результат оказался выше консенсуса аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 158,7 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз аналитиков "Финама" и "Ренессанс Капитала", которые оценили показатель в 165 млрд рублей.

Выручка от реализации (без финуслуг) в январе-июне составила 881,65 млрд рублей, что на 15,8% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

От продажи собственной нефти компания получила 310 млрд рублей выручки (+20,3%, из них межсегментная реализация - 209,2 млрд руб.), от реализации нефтепродуктов - 504 млрд рублей (+11,8%).

Отмечается, что реализация нефти и нефтепродуктов за рубеж принесла 338,2 млрд рублей (+31,8%).

Как сообщалось, чистая прибыль НК по РСБУ в первом полугодии 2026 года составила 152,98 млрд рублей, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года. На прошлой неделе совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 32,88 рубля на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по РСБУ. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13 октября. Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 23 сентября.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

Татнефть
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