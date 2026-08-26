Автовладельцам советуют уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за БПЛА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Финуполномоченные рекомендуют автовладельцам уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак БПЛА во избежание споров и отказов о выплате, сообщает служба финансовых уполномоченных.

Наличие опции в полисе автоКАСКО, которая конкретно обеспечивает защиту по риску имущественного ущерба от БПЛА, обеспечит автовладельцу возмещение ущерба по такому договору, говорится в сообщении. Стандартного и привычного покрытия по полису не достаточно.

"Страховой полис добровольного страхования транспортного средства каско часто не включает в себя выплату страхового возмещения при повреждении автомобиля от воздействия боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - отмечает служба.

"Если правила страхования автомобиля по КАСКО, например, от риска "ущерб", включают страхование от падения или воздействия частей пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, то это не всегда означает, что страховым полисом покрывается причинение транспортному средству ущерба от воздействия боевых БПЛА", - предупреждает служба.

Автовладельцам советуют обращать внимание на формулировки правоохранителей, характеризующих само событие в заключениях по результатам событий, на основании которых они могут быть отнесены к разряду страховых или к исключениям из правил.

"События, при которых имущество, в том числе автомобили, получает повреждения вследствие падения на них боевых БПЛА, обычно правоохранительные органы квалифицируют как террористический акт, возбуждая уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса России. Между тем в подавляющем большинстве случаев условия страхования по умолчанию не предусматривают возмещения возникшего при таких обстоятельствах ущерба. Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате террористического акта по общему правилу является исключением из страхового покрытия", - обращает внимание служба.

Для страхования автомобиля по каско от рисков БПЛА потребителям необходимо заранее, при заключении договора каско, "отдельно уточнять в страховой компании, существует ли соответствующая возможность - в рамках приобретаемого стандартного страхового полиса либо в виде дополнительной опции к нему", рекомендуют финуполномоченные.